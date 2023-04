Klimaprotest auf Passstrasse geht schief

Sa. 01.04.2023 - 08:30

Nach der Grimavera ist vor der GRüba

Chur (bün) – Neue Namen für neue Messen: In Chur sollen künftig wieder mehr Messen und Events stattfinden. So die Pläne der Stadt Chur. Nach dem ersten Schritt mit der Grimavera, die gemäss Stadt das Optimierungspotenzial für künftige Anlässe aufgezeigt hat, stehen die nächsten Ausstellungen und Messen in der Kantonshauptstadt bereits in den Startlöchern.

Starker Bündner Bezug auch im Namen

Die passenden Namen dazu hat eine überregionale Taskforce erarbeitet. Gemein ist allen Anlässen der klare Bezug zum Kanton Graubünden, der auch im jeweiligen Namen stark zum Zug kommt. So sollen folgende Messen künftig fixer Bestandteil des Bündner Veranstaltungskalenders werden: «GREHLA», «GRIGA», «GRUGA», die Beauty- und Lifestylemesse «GRüba», die Jahreszeitmessen «GRestate» und «GRautumn» und das Latinfestival «GRandefiesta».