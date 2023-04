Die Schlagzeilen des Tages

Fr. 01.04.2022 - 15:05

Calanda entzündet sich selber, weil die Rekruten keine Zeit hatten, auf ihn zu schiessen.

Chur (bün) - Am Freitagmorgen loderten die Flammen am Calanda. Oberhalb des militärisch genutzten Schiessplatzes beim Churer Rossboden geriet eine Baumgruppe in Brand. Wie die Feuerwehr mitteilt, handelt es sich um spontane Selbstentzündung – ein Phänomen, um das sich viele Mythen ranken.

Petra Rank, eine Sprecherin des Calandas, ordnet das Geschehene ein: «Der Berg mit seiner Natur ist sich gewohnt, dass regelmässig auf ihn geschossen wird. Dies führt hin und wieder zu einem Brand.» Doch, die Rekruten haben am Freitagmorgen nicht geschossen. Wie konnte dennoch ein Feuer entstehen? «Hat sich die Natur erst an eine solche Regelmässigkeit gewöhnt, wird sie es nicht mehr los», so Rank. Sprich: Die Baumgruppe am Calanda hat sich entzündet, weil die Rekruten nicht auf den Berg geschossen haben. «Die energetische Unterversorgung hat sich dann in einer exothermen Reaktion, in diesem Fall einem spontanen, selbstentzündeten Brand, entladen», erklärt die Sprecherin.