So kommt ihr mit kühlem Kopf durch die Hitze

#1 Fenster zu

Kennt ihr das auch, wenn es in eurer Wohnung im Verlauf des Tages immer heisser wird? Am liebsten würdet ihr es euch bestimmt im kühlen Keller gemütlich machen, oder? Damit das aber nicht passiert, lohnt es sich, wenn ihr in den frühen Morgenstunden richtig gut durchlüftet. Macht danach die Fenster und Balken zu. Dies verringert die Sonneneinstrahlung und die Wohnung heizt sich nicht so schnell wieder auf.