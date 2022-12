Graubünden hat Grossveranstaltungen im Griff

Laut einer Studie des Bundesamts für Sport gibt es in der Schweiz jährlich 230’000 Sportveranstaltungen, davon 68 Grossveranstaltungen. Damit werden landesweit täglich 630 Sportveranstaltungen durchgeführt. Diese Zahlen wurden am Donnerstag an der dritten Ausgabe des Snow Sports Summit St. Moritz (SSSS) zum Thema «Grossveranstaltungen neu denken» präsentiert. Das Gipfeltreffen findet seit 2020 jährlich im Rahmen der Ski-Weltcup-Rennen in St. Moritz statt und wird unter der Trägerschaft von St. Moritz Tourismus, Swiss Ski und der Fachhochschule Graubünden organisiert.