Skilifte in San Bernardino nehmen Betrieb wieder auf 

Wie Keystone-SDA am Freitagabend in einer Meldung schreibt, sollen die seit Jahren stillgelegten Skilifte im Gebiet Confin in San Benardino am 27. Dezember ihren Betrieb wieder aufnehmen. Die Anlagen wurden im August dieses Jahres gekauft. Seither seien sie komplett renoviert worden, heisst es.