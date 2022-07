Sie wollen Teil der rätoromanischen Sprachfamilie werden

In der pittoresken Umgebung der Chesa Planta in Samedan hat diese Woche der alljährliche Sommerkurs für das rätoromanische Idiom Putér stattgefunden. «All jene, die Romanisch lernen wollten, konnten kommen», sagte die Organisatorin Martina Shuler-Fluor kürzlich gegenüber der romanischen Medienstiftung FMR. Ungewöhnlich viele junge Menschen haben an den Kursen in Samedan teilgenommen. «Das Interesse am Rätoromanischen ist generell sehr gross», meinte Shuler-Fluor.