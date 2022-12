«Ein Lehrling ist befähigt, solche Arbeiten auszuführen»

Die Vorwürfe sind happig: Brandgefährlich seien die Schmierarbeiten, wie sie der am Montag in Laax tödlich verunglückte 17-jährige Lehrling ausgeführt habe; es sei «grobfahrlässig», zwei Lernende allein auf eine Pendelbahnstütze zu schicken – er selbst habe immer wieder Sicherheitsbedenken geäussert, doch seien sie nicht ernst genommen worden. So äussert sich ein namentlich nicht genannter ehemaliger Mitarbeiter der Weisse Arena Gruppe gegenüber «blick.ch» zum tragischen Unfall am Crap Sogn Gion.