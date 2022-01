Seilbahn-Vorfall in Laax: Ergebnisse der internen Untersuchung liegen vor

Am 5. Januar, am Tag des Zwischenfalls, wurde für das Laax Open Material auf den Berg transportiert. Der Maschinist hängte eine Barelle an die Gondel, um Bühnenmaterial und Gewichtssteine zu transportieren. Der zuständige Maschinist berechnete das Gewicht jedoch falsch, wie es weiter heisst. Der Gondelführer fuhr zudem weiter, obwohl die Last der Gondel mehre Bäume touchierte. Er habe «totales Vertrauen» in die Kollegen und in das Material gehabt, gab er laut «NZZ» in der internen Untersuchung zu Protokoll. Erst als die Last den Boden berührte, wurde die Gondel gestoppt.