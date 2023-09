Rasant über die Churer Waisenhausstrasse

Am Freitagmorgen fand auf der Churer Waisenhausstrasse das traditionelle Seifenkistenrennen des Therapiehauses Fürstenwald statt. Schülerinnen der Sonderschule Therapiehaus Fürstenwald, Patienten der Jugendstation sowie eine Gastklasse der Stadtschule Chur hatten im Vorfeld mitgeholfen, die Seifenkisten wieder in Schwung zu bringen. Spass am Rennen und die Erinnerung an ein unvergessliches Erlebnis stüden an diesem Tag im Zentrum, so die Psychiatrischen Dienste Graubünden.