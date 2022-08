Seenachtfest kehrt mit grossem Knall zurück

So findet man sich vor der Hafenbühne wieder, wo die Band Acustico den Reigen der Konzerte eröffnet. Die fünf gestandenen Männer spielen eingängige Covers und eigene Songs – gemäss Bandname auf akustischen Instrumenten. Ihre Musik ist der perfekte Einstieg in einen langen Abend. Überhaupt geht es Schlag auf Schlag mit den Konzerten weiter. So gesehen ist das Seenachtfest die perfekte Gelegenheit, um sich übers aktuelle Musikschaffen zu informieren.

Also weiter in Richtung Hauptplatz, wo David Lenoc und seine Mitmusiker auf der Local Stage gerade einen ausgiebigen Soundcheck erledigen. Doch schliesslich passt alles, und die fünf Musiker bieten einen lüpfigen Mix aus Folk, Reggae und Pop. Einige Zuhörer wiegen sich im Rhythmus, und ein paar kleine Kinder finden den Sound genau richtig zum Herumtollen.

Ansturm bei Eisverkäufern

Es ist 17.30 Uhr. Bis jetzt war das Durchkommen zu den drei Bühnen am Fischmarktplatz, an der Hafenanlage und am Hauptplatz kein Problem. Doch nun füllt sich das Festgelände zunehmend. Vor den Essensständen sind die Warteschlangen noch überschaubar, dafür läuft das Geschäft bei den Glacéverkäufern umso besser. Vielleicht ist es einfach noch zu heiss für Thai-Food, Empanadas oder Raclette.

Also flaniert man mit einem Soft-Eis zurück zur Hafenbühne, wo Southbound deftigen Südstaatenrock bieten. Mit sattem Gitarrensound und im rollenden Boogie-Rhythmus heizen sie den Zuhörern ein – ohne Schattenplatz wird es da manchem zu heiss.