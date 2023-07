Aussenstandort der Casa Depuoz wird neu gebaut

Für den Neubau hatten die Verantwortlichen zu einem Wettbewerb geladen, aus dem der Entwurf von Albertin Architekten in Haldenstein als Siegerprojekt hervorging. Entstehen sollen am Standort der alten Aussenstation Rueras der Casa Depuoz drei Wohneinheiten für zwölf Menschen mit Beeinträchtigung. Zusätzlich entstehen im Erdgeschoss Gemeinschaftsräume, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner an Projekten arbeiten und Anlässe mit Angehörigen oder Mitbewohnern planen können. Nachbarn und Anwohner sollen diese Räume für Feiern oder Anlässe mieten können.