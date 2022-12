Neue Fotovoltaikanlage bei Landquart ist in Betrieb

Das Bundesamt für Strassen Astra hat am Mittwoch eine Fotovoltaikanlage an der Wandmauer am Ostportal des Tunnels Karlihof in Betrieb genommen. Der Tunnel Karlihof befindet sich an der Nationalstrasse bei Landquart Richtung Prättigau. Die neue Anlage weist eine Fläche von 620 Quadratmetern auf. Wie es in der Mitteilung heisst, kann dadurch der gesamte Energiebedarf des Tunnels Karlihof über ein durchschnittliches Jahr gedeckt werden. «Damit ist der Tunnel Karlihof der erste grössere Tunnel mit einer kompletten Betriebs- und Sicherheitsausrüstung in der Schweiz, welcher energieneutral betrieben wird», so die Verantwortlichen.

Wie es weiter heisst, wurde bei der Konstruktion und Montage ein besonderes Augenmerk auf die Kontrollierbarkeit der Mauer gelegt. Deshalb seien die Photovoltaikmodule einfach aufklappbar an der Unterkonstruktion befestigt. Gekostet habe die neue Fotovoltaikanlage rund eine halbe Million Franken. (red)