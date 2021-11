Schneefall führt zu Stromausfällen in der Surselva

Am Montagabend kurz vor Mitternacht fiel der Strom in Sumvitg das erste Mal aus. 30 Haushalte waren vom Unterbruch betroffen, wie Repower mitteilt. Erst am nächsten Morgen gegen 9 Uhr konnte die Stromversorgung wieder hergestellt werden. Bereits am Mittag war die gleiche Region dann wieder vom Stromnetz abgeschnitten. Um die Kundinnen und Kunden mit Energie zu versorgen, sei ein Notstromaggregat installiert worden, so Repower. Die Reparatur der betroffenen Leitung werde im Laufe des Mittwochs durchgeführt.

Gegen 14 Uhr waren in der Surselva weitere 1000 Haushalte in Rabius, Surrein und Cumpadials von einem Stromausfall betroffen. Dieser dauerte allerdings nur drei Minuten. (so)