Früher, als der Schnee zur Last wurde

Im Moment herrscht kaltes Winterwetter in der Südostschweiz. Der wenige Schneefall, den es in gewissen Teilen im Tal gegeben hat, schmilzt daher kaum weg. In den höheren Lagen hat es in der Zwischenzeit schön geschneit, nachdem im Dezember und auch bis Mitte Januar ein Schneemangel vorhanden war, sodass sogar gewisse Skigebiete ihre Türen wieder schliessen mussten.