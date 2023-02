Auf den Kufen 444 Höhenmeter die Flüelapassstrasse hinunterbrettern

Gestartet wird alleine oder im Zweierteam, eine Teilnahme ist ab dem 16. Altersjahr möglich. So oder so: Der Spass steht dabei im Vordergrund, wie die Veranstalter von der Tourismusorganisation Davos Klosters schreiben. Denn anders als bei gewöhnlichen Schlittenrennen, gewinne nicht derjenige Schlitten, der am schnellsten im Ziel sei. Stattdessen gelte es, der durchschnittlichen Fahrtzeit aller Teilnehmenden am nächsten zu kommen. So sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während des Rennens genügend Zeit haben, die Winterlandschaft zu bewundern. Zugelassen seien nur «Davoser Schlitten» oder bauähnliche Modelle. Ausgeschlossene Modelle: Steuerbobs, Hornschlitten sowie Po-Rutscher.