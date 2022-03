Schattenboxen und Aktenvernichtung – die Replik der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschat versucht, die Vorwürfe zu entkräften, welche die Verteidiger in ihren Plädoyers aufgebracht haben. Die Verteidiger hätten nichts vorgebracht, was ernsthafte Zweifel an der Anklage wecken könnte», sagt Staatsanwalt Thomas Candrian. Er betont auch, dass die Verteidigung nichts neues gesagt und keine neuen Beweise vorgelegt habe. Candrian sprach von blosser Stimmungsmache. Von Schattenboxen –etwas mit grossem Eifer bekämpfen, nur um Verwirrung auszulösen.