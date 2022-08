Schafe müssen früher nach Hause

Im Gebiet um Klosters wurde im vergangenen Jahr ein Wolfspaar festgestellt. Seither kam es auf der Börteralp in Schlappin in der Gemeinde Klosters vermehrt zu Vorfällen mit Wölfen. Wie die Gemeinde Klosters am Montag mitteilte, habe sich die Lage mit dem Wolf auf dem Gemeindegebiet in den vergangenen Wochen zugespitzt – insbesondere auf der Börteralp. Die Anzahl der Schafrisse habe das vertretbare Mass überschritten. Die Herdenschutzhunde seien erschöpft und die Schafe total verängstigt. Zudem sind die Hirten trotz Schutzmassnahmen psychisch und körperlich am Ende und mussten teilweise nach Hause, wie es heisst.