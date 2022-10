SAC untersucht, wo der Boden unter den Hütten bröcklig wird

Was der Klimawandel in den Bergen bewirkt, wurde diesen Sommer offensichtlich: Die Gletscher sind so stark geschmolzen wie noch nie. Weniger augenfällig ist, wenn der Permafrost auftaut. Doch die Folgen können gravierend sein. Welche Auswirkungen es auf Berghäuser hat, wenn der Untergrund, der eigentlich ständig gefroren ist, schmilzt, will nun der Schweizer Alpen-Club SAC wissen. Er hat deshalb eine Studie in Auftrag gegeben, wie das Cluborgan «Die Alpen» in der aktuellen Ausgabe berichtet.