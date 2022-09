«Roger Federer hat gut entschieden»

Vor gut 30 Jahren, als der Klosterser Hans Markutt seine Tätigkeit im Vorstand von Graubünden Tennis aufnahm, liess der Baselbieter Roger Federer allmählich sein Talent aufblitzen. In der Folge kam es zu mehreren Begegnungen zwischen den beiden Männern. So zum Beispiel im Rahmen der Schweizer Juniorenmeisterschaft 1995 in Pratteln in Basel Landschaft. Lebhaft erinnert sich Markutt zudem an ein bald darauf vom Bündner Tennisverband durchgeführtes Tennislager für Juniorinnen und Junioren.