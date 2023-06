Die RhB feiert ein Doppelfest im Engadin

Für Renato Fasciati, Direktor RhB, war es als St. Moritzer eine besondere Freude, am Samstag zwei feierliche Anlässe im Engadin begehen zu können. Das Fest begann am Morgen in Bever, wo nach vier Jahren Bauzeit der umgebaute Bahnhof eingeweiht werden konnte. «Es geht eigentlich gar nicht nur um den Bahnhof», meinte er zu Beginn seiner Rede. Grund zum Feiern würden auch die Reisenden geben, die nach der Pandemie zurückgekehrt seien. «Wir haben heute auf dem ganzen RhB-Netz zwischen 20 und 30 Prozent mehr Reisende in den Zügen als noch vor der Coronazeit», sagte Fasciati.