Stromausfall im Lugnez

In Degen, Surcasti, Uors, Tersnaus und St. Martin fiel kurz vor 16 Uhr der Strom während eineinhalb Stunden aus, schreibt Repower in einer Mitteilung. Insgesamt waren 430 Kundinnen und Kunden von dem Stromausfall betroffen.

Ursache des Stromausfalls sei ein Kurzschluss in der 16kV-Freileitung gewesen, heisst es gemäss Repower. Der Kurzschluss wurde ausgelöst durch ein landwirtschaftliches Fahrzeug, das mit einem Ankerseil eines Strommasten kollidierte. (red)