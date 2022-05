Regionales Bier ist so gefragt wie nie zuvor

Sehr gute Neuigkeiten, durfte Geschäftsführer Reto Rauch kürzlich an der Aktionärsversammlung der Bieraria Tschlin SA in Tschlin verkünden: «Der Bierverkauf ist im 2021 erneut stark angestiegen und erreichte mit 2705 Hektolitern eine neue Höchstmarke». In den letzten zehn Jahren konnte der Verkauf verfünffacht werden, von 585 Hektoliter auf über 2700 Hektoliter. Die Rekordzahlen der vergangenen zwei Jahre erstaunen angesichts der Tatsache, dass die gastronomischen Betriebe aufgrund der Coronarestriktionen zeitweise geschlossen bleiben mussten.