Raus mit den Flaggen für Näfelser Fahrt

Der Fridlibund des Kantons Glarus fordert die Anwohner des Fahrtswegs auf: «Flaggen heraus!» Und wer keine eigene Fahne hat, dem wird geholfen. Der Fridlibund verteile nämlich solange Vorrat Fahnen und Flaggen entlang des Fahrtsweges in Näfels. «Beitragsberechtigt» sind die Risi, der Herrenweg, die Gerbi und das Letz. Der Flaggenverleih kostet nichts und ist mit der Bitte verbunden, die Fahnen am Donnerstag an Haus, Balkon oder Fenster anzubringen. «Lassen Sie unserer Freude darüber Ausdruck verleihen, dass 2022 wieder eine ‘normale’ Fahrt stattfinden kann», heisst es in der Mitteilung.

Wer vom Flaggen-Angebot des Fridlibundes Gebrauch machen will und damit zur Feierlichkeit der 633-jährigen Tradition beitragen will, kann sich unter Telefon 055 621 35 13 oder per Mail unter hauserfridolin@bluewin.ch melden. Im Übrigen gebe die Gemeinde Glarus Nord auch Gemeindefahnen ab. Diese messen 1x1 Meter und kosten 20 Franken. Sie können beim Gemeindehaus in Näfels an der Büntgasse am Empfang gekauft werden. (eing)