Rainer Maria Salzgeber und Stefan Büsser kommen zum Jassen vorbei

Im Sommerprogramm vom Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) tourt der «Donnschtig-Jass» durch die ganze Schweiz. Am 18. August wird auch in Graubünden um den Sieg gejasst. Am 11. August entscheidet sich, wo im Kanton die Sendung Halt machen wird. Die Gemeinden Domat/Ems und Grüsch treten dann gegen einander im Jassen an, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Die Gewinnergemeinde begrüsst die Sendung eine Woche später dann daheim. Die Sendung machte in den vergangenen Jahren hin und wieder Halt in der Region, 2018 zum Beispiel in Savognin: