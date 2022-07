«Quetiapin wirkt nicht»

von Jens Mattern, Kopenhagen

Weinende Menschen, die aus dem Kopenhagener Einkaufszentrum Field’s heraus eilen, Polizisten mit schusssicheren Westen und Sturmgewehren, die in das Gebäude hineinstürmen. Alles Szenen kurz nach dem Attentat am Sonntagabend, bei dem ein 22-Jähriger durch Schüsse drei Menschen getötet sowie vier Menschen schwer verletzt hatte (Ausgabe vom Montag). In der Panik wurden insgesamt 30 Personen verletzt, nach Augenzeugen-berichten Kleinkinder niedergetrampelt.