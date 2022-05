Punkt 5 Uhr werfen alle ihre Rute aus

Einige sind bereits am Vortag angereist und haben am Seeufer übernachtet. Andere halten seit Mitternacht ihren Platz besetzt. Denn je besser der Standort ist, desto grösser die Chance auf Fangerfolg. Um die 100 Fischer – und einzelne Fischerinnen – säumen am frühen Sonntagmorgen das Ufer des Sufnersees. Die Stirnlampen der Anglerfans leuchten wie eine Lichterkette an der Uferböschung. Dazwischen lodern Feuer.