Gute Erfolgsquote an Bündner Mittelschulen

Das Resultat der Einheitsprüfung in die dritte Gymnasialklasse sowie in die erste Klasse der Handels- oder Fachmittelschule fiel ähnlich positiv aus. Von den 463 Prüflingen erreichten 182 die Aufnahme in das dritte Gymnasium und 118 in die erste Klasse der Handels- oder Fachmittelschule. Die diesjährige Aufnahmequote für den Eintritt in das dritte Gymnasialjahr beträgt im Verhältnis zum Referenz-Geburtsjahr 10,8 Prozent und liegt damit etwas tiefer als im Vorjahr. Unter Referenz-Geburtsjahr versteht man die gesamte Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche im Schuljahr 2020/21 die sechste Primarklasse im Kanton besucht haben.