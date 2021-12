Prix benevol 2021 geht nach Poschiavo

Kategorie Innovation: Der Verein Informatik für Afrika besteht seit 15 Jahren. Auf Initiative von Rosina Hug wird ausgediente Computerhardware aus der Schweiz nach Afrika (Kamerun, Ghana und Nigeria) transportiert und dort wieder in Betrieb genommen. In zahlreichen Projekten werden dort verschiedene Schulen, unter anderem auch eine Blindenschule, ausgerüstet. Die Tätigkeiten haben sich im Laufe der Zeit immer weiter ausgebreitet. So werden etwa Computerkurse angeboten, spezielle Sparcomputer entwickelt, Schulmaterial abgegeben, Stipendien vergeben und Lampen mit einem Solarpanel für Orte, wo es keinen Strom hat, zur Verfügung gestellt.