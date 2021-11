Pradella soll für die nächsten 100 Jahre vor Murgang gesichert werden

Ein heftiges Unwetter verursachte am 22. Juli 2015 Überschwemmungen und Rüfen an verschiedenen Stellen auf Gemeindegebiet von Scuol, darunter auch in Pradella. Der Bach Triazza war an diesem Abend nach dem Gewitter stark angeschwollen und kurz nach 21 Uhr ging eine Rüfe nieder – eine Bedrohung für die Häuser am Bach. 140 Personen mussten damals evakuiert werden, darunter 100 Kinder, die im Ferienlagerhaus des Blauen Kreuzes untergebracht waren.