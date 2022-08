«Pontresina ist der Ort, an dem wir unsere Beziehung zur Erde überdenken müssen»

Ihre Rede im Rondo in Pontresina war ein Höhepunkt des World Ethic Forum und endete am Samstag mit Standing Ovations. Die Inderin Vandana Shiva gilt als eine der wichtigsten globalen Aktivistinnen für Biodiversität und ökologische Landwirtschaft. Sie war unter anderem für UNO-Organisationen, Regierungen und Nichtregierungsorganisationen tätig und ist eine führende Persönlichkeit in der Antiglobalisierungsbewegung. Bereits 1993 erhielt Vandana Shiva den «Right Livelihood Award», den Alternativen Nobelpreis. Seit über 15 Jahren ist sie zudem Mitglied des «World Future Council».