Frostige Nächte in der Karwoche

von Andrea Sabadi und David Eichler

Der Frost kehrt noch einmal zurück. In den kommenden Nächten sinken die Temperaturen in der Region unter den Gefrierpunkt, wie Mike Eichmann von Meteonews gegenüber Radio Südostschweiz erklärt: «In der Nacht auf Dienstag und in den folgenden Nächten ist verbreitet mit Frost bis in tiefere Lagen zu rechnen. In Chur erwarten wir Temperaturen von bis zu minus zwei Grad Celsius.» Eine besondere Abweichung von der Norm sei dies jedoch nicht: «Wenn wir die Klimastatistik anschauen, welche die Temperaturdaten der letzten gut 30 Jahre abbildet, zeigt sich, dass für die Messstation Chur im April durchschnittlich 1,7 Frosttage normal sind.»