Wenn sich St. Antönien für ein Wochenende beinahe verdoppelt

Für die Pfadi Kobra Larein Pragg-Jenaz war das vergangene Wochenende ein ganz besonderes. Die Pfadi war Gastgeberin und Organisatorin des traditionellen Bündner Pfingst-Pfadilagers, welches dieses Jahr in St. Antönien stattgefunden hat. Rund 300 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus allen Bündner Pfadis trafen sich die vergangenen Tage im Prättigau und verbrachten ein Wochenende in der Natur und am Lagerfeuer.