Peinliche Panne in Scuol

In der Gemeinde Scuol gibt es insgesamt elf Videoanzeigetafeln. Ähnlich wie ein schwarzes Brett informieren sie Einheimische und Gäste über Neuigkeiten. Eine dieser elektronischen Tafeln steht am Busbahnhof. Am Samstag, 26. Februar, zeigte diese aber nicht die üblichen Informationen, sondern pornografische Inhalte.

Gemeindeschreiber Andri Florineth bestätigte am Donnerstag auf Anfrage, dass es sich um einen Hackerangriff gehandelt habe. Wer sich diesen Spass erlaubt hat, ist bisher jedoch unbekannt. Man geht davon aus, dass die Tat vor Ort verübt wurde.