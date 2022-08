Partygate in Finnland nimmt kein Ende

Was darf eine finnische Premierministerin? Das Feier-verhalten von Sanna Marin sorgt weiter für Gesprächsstoff, im In- wie Ausland. Auch, da am Wochenende ein weiteres Partyvideo aufgetaucht ist, bei der die 36-Jährige mit dem Sänger Olavi Uusivirra eng umschlungen in einem Klub tanzt. Die Regierungschefin hat sich am vergangenen Freitag zu einem Kokaintest bereit erklärt, um Gerüchten vorzubeugen; auf einer Medienkonferenz meinte sie jedoch auch selbstbewusst: «Ich werde weiterhin feiern.»