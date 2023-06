Erneut Sorgen um die Gesundheit von Papst Franziskus

Zur Mittagszeit hatte Franziskus noch wie jeden Mittwoch auf dem Petersplatz vor Tausenden Gläubigen, Pilgern und Touristinnen seine Generalaudienz gehalten. Kurz darauf wurde er mit seinem weissen Fiat 500 in die nahe gelegene Gemelli-Klinik gebracht, in welcher sich im zehnten Stock eine grosse «Wohnung» mit mehreren Zimmern befindet, die für die Päpste reserviert ist und wo sie behandelt werden. Am frühen Nachmittag sollte Franziskus bereits operiert werden: Vorgesehen war laut Vatikan-Sprecher Matteo Bruni ein Eingriff am Bauch unter Vollnarkose.