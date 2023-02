Lieber gemeinsame Zeit statt Rosen

Die fehlende Kommunikation ist schon die Basis für die meisten Probleme. Dazu kommt heutzutage häufig noch die Rollenverteilung. Wir Frauen haben die riesige Chance, dass wir uns neu definieren können. Wir leben in einer Zeit, in der die klassische Rollenverteilung nicht mehr vorgegeben ist. Also dass die Frau nach der Geburt des Kindes nicht automatisch als Familienmanagerin zu Hause bleibt und der Mann arbeiten geht. Heute ist es eine Chance, dass auch Männer sagen können, sie möchten Teilzeit arbeiten. Das ergibt so viele Diskussionspunkte, weil dieses Konzept in unserer Gesellschaft noch relativ neu ist. Somit muss das Paar vieles neu definieren. Dabei gibt es häufig Probleme, da es auf der Elternebene noch nicht klar ist, wer was übernimmt.