Ostern bringt keine Erfrischung für die Bündner Wälder

Weil es so trocken ist, treibt die Vegetation verzögert aus. Dürres Laub, trockene Gräser und Stauden des Vorjahres geraten sehr leicht in Brand. So mussten die Bündner Feuerwehren wegen sorglos weggeworfener Zigaretten oder nicht richtig gelöschter Feuerstellen bereits einige Male ausrücken. Das Amt für Wald und Naturgefahren weist deshalb ausdrücklich darauf hin, dass Raucherwaren und Feuerzeuge nie sorglos weggeworfen werden dürfen. Zudem sind Feuer in festeingerichteten Feuerstellen stets zu beobachten und dürfen nur nach vollständiger Löschung verlassen werden.