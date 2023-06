Wegen defektem Getriebe – Lastwagen verursacht sechs Kilometer lange Ölspur in Glarus Süd

Sowohl der Verursacher als auch die genauen Umstände seien mittlerweile bekannt, so Daniel Menzi, Mediensprecher der Kantonspolizei Glarus. Die Meldung der Ölspur sei am Dienstag kurz nach 21 Uhr bei der Einsatzzentrale der Feuerwehr eingegangen, woraufhin die Ölwehr aufgeboten worden sei, so Menzi. Es waren 13 Angehörige der Feuerwehr im Einsatz. Die Ölspur wurde mit Ölbinder eingestreut und anschliessend mit einer Strassenkehrmaschine aufgeputzt, so Roman Käslin, Kommandant der Feuerwehr Glarus. Gefahr gehe von einer Ölspur insofern aus, als dass man stürzen oder darauf ausrutschen könne. Auf unversiegeltem Untergrund könne Öl auch zu Umweltverschmutzungen führen.