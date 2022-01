Nur auf wenigen Weiden gab es viele Risse

In 68 Prozent der Sömmerungsgebiete mit potenzieller Wolfspräsenz wurden in den Jahren 2004 bis 2019 keine Nutztiere gerissen. Auf einzelnen Alpen gab es zwar viele Risse in einem oder mehreren Jahren, diese Alpen bildeten jedoch die Ausnahme. Zu diesem Schluss kommt eine eben veröffentlichte Studie der beiden Fachstellen Agridea und Kora. Analysiert wurden dabei die Daten aus dem Wolfsmonitoring zu gerissenen Nutztieren, die genetischen Nachweise von Wölfen und die erteilten Abschussbewilligungen. Untersucht wurden 360 Kleinviehalpen in über zehn Kantonen.