Das Forum Landquart präsentiert sein neues Konzept 

Am Samstagnachmittag ist das neue Event-Konzept des Forums Landquart präsentiert worden. Bisher fanden in den Räumlichkeiten des Forums Konzerte, Comedy-Abende und Vorträge statt. Die meisten Besuchenden hatten nicht die Gelegenheit, das Gemeindezentrum für ihren eigenen Anlass zu nutzen. Das ändere sich nun, schreibt das Forum Landquart in einer Medienmitteilung. Vereine, Unternehmen und Privatpersonen können das Forum Landquart neu für ihren Anlass buchen und vielfältig einsetzten. Die Verantwortlichen des Forums werden auch vermehrt lokalen Interessenten die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Diese können sich auch im neu eröffneten Restaurant «Malu» verpflegen.