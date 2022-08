Neue Wasserspeicher für die Berghütten sind gefragt

Ein schneearmer Winter und ein warmer Frühling haben dieses Jahr die Wasservorräte für Berghütten wegschmelzen lassen. Im Moment sind vor allem Hütten im Wallis und Berner Oberland davon betroffen. Die meisten Bündner Hütten haben noch kein akutes Wasserproblem. Trotzdem wird die Wassersituation in Zukunft ein herausforderndes Thema sein, wie auch der Schweizer Alpen-Club (SAC) kürzlich in einer Mitteilung kommunizierte. «Der SAC hat sich dem Thema ‘Wasserversorgung in SAC-Hütten’ schon lange angenommen und es ist Teil seiner längerfristigen Klimastrategie», hiess es.