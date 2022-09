Neue Sportarten und Inspirationen entdecken

Am Samstag ist die zweite Austragung vom Tag des Bündner Sports über die Bühne gegangen. Coronabedingt fand der Anlass am Samstag nach vier Jahren, statt wie geplant nach zwei Jahren statt. In Chur, Davos, Ilanz, Landquart, Samedan, Scuol und Thusis hatten Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, neue Sportarten kennenzulernen, zu bestaunen oder auszuprobieren.