Neue «Schwanen»-Hausherrin betont Freundschaft zur Stadt

von Istvan Nagy

Es scheint, als wären alle Gräben zwischen Rappers-wil-Jona und Polen, welche durch die Kündigung der Räumlichkeiten für das Polenmuseum im Schloss entstanden sind, zugeschüttet. So jedenfalls hörte sich die 1.-Augustrede von Iwona Kozłowska, Botschafterin der Republik Polen in der Schweiz, an. Während fast einer halben Stunde sprach sie in perfektem Deutsch über die vielfältigen und guten Beziehungen zwischen ihrer Heimat Polen und der Schweiz, insbesondere zu Rapperswil-Jona.