Abriss der ehemaligen Grossmetzgerei in Bilten – bald bekommt der A-Rex zu fressen

Die neue Fabrik soll in zwei Jahren in Betrieb gehen. Dort soll die Frischschokolade produziert werden, die heute in Ennenda hergestellt wird. Die wachsende Nachfrage beschränkt sich laut Läderach aber nicht auf die Frischschoggi, die man offen kaufen kann. «Mit der neuen Fabrik in Bilten gewinnen wir an unseren anderen beiden Standorten im Glarnerland Platz, den wir für das Wachstum in anderen Produktionsbereichen umnutzen können», so Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident Johannes Läderach im Oktober.