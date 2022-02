Neue Erkenntnisse im Fall des toten Davoser Taxifahrers

An der Talstrasse 12 in Davos Platz war am Freitagmorgen, 11. Februar, ein Taxifahrer bewusstlos neben seinem Taxi aufgefunden worden. Privatpersonen hatten den Mann bis zum Eintreffen eines Ambulanzteams des Davoser Spitals betreut. Trotz aller medizinischer Massnahmen verstarb der in Davos wohnhafte Taxifahrer noch vor Ort.