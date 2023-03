Die neue Ausstellung im Nationalparkzentrum wird ein Erlebnis

Wer aktuell die Ausstellung des Nationalparkzentrums in Zernez besuchen will, wird enttäuscht, denn die Ausstellungsräume sind geschlossen. «Momentan sind wir daran, das Nationalparkzentrum komplett neu für Sie zu inszenieren», heisst es auf der Internetseite des Schweizerischen Nationalparks. 15 Jahre nach der Eröffnung des von Architekt Valerio Olgiati erbauten Betonkubus wird es erstmals wieder eine neue Dauerausstellung darin geben. Noch lassen erst wenige neue Elemente erahnen, was hier ab Juni zu sehen und hören sein wird.