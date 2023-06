Keine neue Signalbahn für St. Moritz

Eigentlich hätte die neue Signalbahn in St. Moritz-Bad bereits in der vergangenen Wintersaison in Betrieb genommen werden sollen. Mehrere Einsprachen vonseiten der Anwohnerschaft verzögerten jedoch das Bauvorhaben. Nun verläuft das Projekt im Sand. In einem 30-seitigen Urteil heisst das Bundesgericht eine im Oktober 2020 eingereichte Beschwerde gut. Demnach darf die 1972 in Betrieb genommene Signalbahn nicht durch die geplante Zehnergondelbahn ersetzt werden.