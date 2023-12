Leiterin Kundenservice zum Ausfall der gedruckten Zeitung: «Viele zeigten Verständnis»

In der Regel rufen uns Anfang Woche eher mehr Leute an, pro Tag gibt es im Schnitt 100 bis 150 Telefonate. Am Mittwoch waren es deutlich mehr, alleine am Vormittag klingelte das Telefon schon 250-mal. Zudem mussten viele Abonnentinnen und Abonnenten in der Warteschlaufe ausharren. Es war schlicht nicht möglich, alle Anrufe entgegenzunehmen. Über Mittag haben wir dann viele Mails beantwortet und auf die Option E-Paper oder «suedostschweiz.ch» hingewiesen. Nach dem Mittag beruhigte sich die Lage. Wir haben uns natürlich bei allen Betroffenen entschuldigt und versucht, die Leute abzuholen. Mit der Kommunikation und dem Ersatzangebot des gratis E-Papers für einen Tag zeigten sich viele Leute zufrieden.