Die Strasse von Haslen nach Hätzingen bleibt gesperrt, bis die Gefahrensituation geklärt ist

Am Dienstagabend um etwa 19 Uhr hat es dann im Hang nördlich von Hätzingen deutlich hörbar gerumpelt, wie Tobias Rhyner, Vizepräsident der Runsenkorporation Hätzingen, erklärt. Ein Murgang aus Steinblöcken, Schutt, Erdreich und Holz donnerte in der hinteren Dammigenrunse hinunter. Er riss auch ganze Bäume samt Wurzelstock mit und hat die Wiese am Hang sowie die Strasse von Haslen nach Hätzingen mit Schutt und Dreck überführt.