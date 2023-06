Für sieben Stunden zurück ins eigene Zuhause nach Brienz/Brinzauls

Neues Frühwarnsystem und Beruhigung am Hang



Nach dem Schuttstrom in der vergangenen Woche wurden neue Messgeräte für das Frühwarnsystem am Brienzer Hang installiert. Neue Erkenntnisse gibt es laut Christian Gartmann noch keine. Bei den neu installierten Geräten handelt es sich um sogenannte Prismaspiegel, welche von einem Lasertachymeter eingelesen werden. Diese Distanzmessgeräte sind auch oft auf Baustellen zu sehen. Das Gerät misst ständig die Distanz zwischen dem Dorf und dem Punkten in der Rutschung. Die Rutschung vom letzten Donnerstag hat viele dieser Spiegel mitgerissen, weshalb neue nachgesetzt wurden. Auch der neu entstandene Schuttkegel hinter dem Dorf wird mit dieser Methode überwacht. Aktuell sei eine Beruhigung am Hang zu beobachten, so Gartmann. Die Geschwindigkeiten sind zwar höher als vor dem Schuttstrom, würden sich aber nicht weiter steigern. Eine weitere gute Nachricht seien die wenig verzeichneten Block- und Steinschläge. (nua)